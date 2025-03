Napolipiu.com - Il Mattino: “Conte resta a Napoli!”

Il: “!”">Antonioè il tecnico più corteggiato d’Italia (e non solo). Juventus, Roma, Milan, ma anche club inglesi e spagnoli, tutti lo sognano per la prossima stagione. Ma ilnon ha intenzione di lasciarselo sfuggire. Come racconta Pino Taormina su Il, il tecnico salentino e il presidente Aurelio De Laurentiis sono legati da un contratto triennale – senza clausole rescissorie o penali – che entrambi intendono rispettare fino al 2027.E poco importa se da mesi si rincorrono voci su presunti contatti con altre squadre:non ha mai dato segnali di addio, né ha bisogno di “mettere la cera nelle orecchie”, come Ulisse, per resistere alle sirene del mercato. Il progettolo ha scelto, studiato, costruito e abbracciato. E intende portarlo avanti.