Lanazione.it - Il leggendario pianista Mikhail Pletnev protagonista del recital "Grandi pianisti al Petrarca” tra Bach, Schumann e Grieg

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 marzo 2025 –di straordinario talento, acclamato a livello internazionale anche come direttore d'orchestra e compositore, sarà ildelal", in omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli,italiano tra i piùinterpreti del pianoforte del XX secolo, in programma martedì 25 marzo alle 20:30 al Teatrodi Arezzo. Conosciuto per la sua tecnica impeccabile e la capacità di trasmettere emozioni profonde,offrirà al pubblico un programma affascinante che spazierà dalle composizioni magistrali di Johann Sebastianalla liricità di Robert, fino alla poesia del romanticismo nordico di Edvard. Il concerto rientra nel cartellone della Stagione Concertistica Aretina 2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione CR Firenze, possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info www.