Lanazione.it - Il Grifo lotta, spreca e stringe i denti. I play off adesso sono più vicini. Le Fere sbattono ancora su Gemello

La mano in volo dinei minuti di recupero lancia il Perugia verso ioff e frena la corsa della Ternana verso la serie B. Tre legni, due rossoverdi, uno biancorosso e zero gol. Monologo dellenella prima frazione che si chiude però con una grande chance per Montevago. Ripresa più equilibrata fino alla mezz’ora, con il ritorno della squadra di Abate che confeziona la grande occasione nel finale con Ferrante. Il derby dell’Umbria finisce0-0, come al "Curi", le emozioni noncomunque mancate. Iltiene botta nel primo tempo, cresce dopo l’intervallo, mentre la Ternana dopo aver comandato i primi 45’, a inizio ripresa lascia giocare anche gli avversari, torna a riprendere il pallino del gioco a metà secondo tempo ma con il passare dei minuti, e con l’Entella in vantaggio a Gubbio, inizia a innervosirsi, preme ma non punge, fino alla chance nel recupero vanificata da