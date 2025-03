It.insideover.com - Il grido del padre di un giornalista ucciso è il nostro

“Get up and report news”, queste le parole, l’urlo disperato del papà di Mohammed Mansour ,palestinese di Palestine Today, di 22 annioggi dall’esercito Israeliano mentre lavorava a Gaza.L’ennesimopalestinesedall’IDF: ad oggi almeno 208 (fonte Aljazeera). Questo alla vigilia dell’ingresso via terra dell’esercito israeliano a Gaza e dell’Olocausto che ne seguirà.Il papà di Mohammed, stringendo un microfono tra le mani del figlio morto, ripete tra le lacrime questa esortazione che Mohammed non potrà raccogliere. E dice a tutti noi:Getup! Getup report the news!Alzati!Alzati e dà le notizie! Racconta quello che sta succedendo, racconta quello che tanti stanno censurando o facendo finta di non vedere, se non addirittura mistificando.Pochi lo stanno facendo tra i colleghi giornalisti di Mohamed fuori dalla striscia di Gaza, in Israele (con una nobile eccezione: Haaretz!) e nel mondo.