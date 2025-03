Ilrestodelcarlino.it - Il giorno della verità di Manuela sul caso Pierina: “Sono serena, risponderò a tutto”

Rimini, 24 marzo 2025 – “. Efelice, felice che questosia finalmente arrivato”. Il, quella dis’intende. Quella su cui sarà poi il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini a decidere di credere e confermare la custodia cautelare in carcere per Louis Dassilva, oppure no e assecondare la richiesta degli avvocati del senegalese indagato per l’omicidio diPaganelli e spalancare lui la porta di una ritrovata libertà. Un gioco da equilibristi sul sottile filo. Quella cheBianchi, nuora dell’anziana uccisa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023, sostiene di avere finalmente raccontato solo il 4 marzo scorso durante l’interrogatorio reso al pm Daniele Paci e dopo essere finita nel registro degli indagati per favoreggiamento.