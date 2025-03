Ilfattoquotidiano.it - Il freddo saluto di Thiago Motta alla Juventus dopo l’esonero: “Ho dato il massimo”

Nessuna lettera sui social. Come da suo stile,ha deciso di salutare lacon un semplice emessaggio affia un comunicato, diffuso dall’Ansa e dallo stesso club bianconero sul proprio sito web. Certo,e la chiamata al suo posto di Igor Tudor sono ancora freschi, maprobabilmente già da alcuni giorni sapeva che il suo destino era segnato. Specialmenteil duro confronto avuto con Giuntoli e Scanavino.“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermila possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme”, le parole scelte daper dire addio al mondo bianconero.