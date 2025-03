Quotidiano.net - Il fitto calendario del Papa. Imposto riposo assoluto. Ma farà strappi alla regola

di Nina FabrizioROMAFrancesco non sarà al Giubileo dei Missionari della Misericordia in programma in Vaticano il prossimo fine settimana. È un evento a cui teneva molto ma sa che deve rispettare il diktat dei medici: due mesi di convalescenza scrupolosa nella residenza di Santa Marta, non allestita in modo particolare ma sempre presidiata dagli Svizzeri. Con unmonstre che però incombe sia per via degli eventi legati al Giubileo, sia per quelli relativi ai riti di Pasqua, è difficile prevedere quanti e qualiFrancesco certamente vorrà fare. Uno, in fondo, già lo ha fatto ieri quando, una volta lasciato il policlinico Agostino Gemelli e raggiunto l’ingresso posteriore del Vaticano del Perugino, haal suo staff la sterzata indietro verso Santa Maria Maggiore, la basilica cui è devoto e dove è solito omaggiare la Vergine.