Ilnapolista.it - Il figlio di Paolo Villaggio: «Papà mi viziava. Comprava tutte le figurine, togliendomi il gusto di completare l’album»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera ha intervistato oggi Pierfrancescodel grandissimo attore, scomparso nel 2017 per complicazioni da diabete. Pierfrancesco ricorda la vita con suo padre e anche la difficile parentesi della droga che non avrebbe superato se suo padre non lo avesse portato in comunità da Muccioli.Il primo ricordo con lui? «Ho dei ricordi bellissimi di quando andavamo insieme allo stadio a vedere la Lazio, che tifavo io: lui è sempre stato della Samp».Il calcio vi univa? «Il calcio era solo nostro. Abbiamo girato l’Europa per vedere la Samp o il Milan, quando ci invitava Berlusconi: all’andata viaggiavamo con lui sull’aereo privato, al ritorno però non c’era mai».Vi siete goduti i tempi di Vialli eMancini insieme. «Ero molto orgoglioso di mio padre, lo trattavano tutti in modo ossequioso.