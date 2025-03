Liberoquotidiano.it - Il festival di Cortinametragggio diventa internazionale

La presidente Maddalena Mayneri in questi venti anni ha fatto passi da gigante. Poi dicono che la forza delle donne non esiste, se non in piccole dosi. Qui, invece, l'esempio è eclatante: se hai il coraggio delle idee, vinci. Abbiamo incontrato l'Ambasciatore del Portogallo , in sede a Roma, Bernardo Futscher Pereira, che si è dichirato entusiasta di questo appuntamento: “Quando la Mayneri è venuta a parlarmi del suo progetto, ho pensato che poteva essere una buona occasione, quella di invitare i registi portoghesi a gareggiare in Italia. Ho accettato perchè sapevo che questoera molto importante e il nostro cinema negli ultimi anni stava ottenendo molti apprezzamenti, quindi era queil posto giusto per continuare a valorizzarlo.” Intanto la presidente, aveva già in mente un nuovo progetto: “L'ideale sarebbe che anche i nostri giovani registi possano girare in Portogallo, facendo uno scambio tra cinema e cultura.