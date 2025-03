Ilfattoquotidiano.it - Il festival delle serie tv, annunciato ma senza finanziatori. Per la presidente però va tutto bene

Su queste pagine, sabato 15 marzo, ho segnalato e commentato come fosse anomalo che, a fronte della situazione di crisi che attanaglia il settore cine-audiovisivo italiano (come denunciano i lavoratori), vi fossero “le istituzioni” che continuano a sorridere – tra la Sottosegretaria delegata Lucia Borgonzoni e ladi Cinecittà Chiara Sbarigia – annunciando con grancassa un nuovo grandioso, l’“Italian Global”. Domenica 16 marzo, la mia denuncia è stata fatta propria dal deputato Gaetano Amato (Movimento 5 Stelle), che continua ad essere l’unico parlamentare italiano a seguire in modo continuo (e martellante) le criticità del sistema culturale nazionale.Martedì 18 marzo, il collega Leonardo Bison riaffrontava su il Fatto la questione del “conflitto di interesse” (latente, se non evidente: e – certamente – dipende dai punti di vista) incarnato dalla persona di Chiara Sbarigia.