Il falso video della resa degli ucraini a Kursk

Circola unin cui verrebbe mostrata una marcia di soldatiche si sarebbero arresi a, territorio russo occupato dall’esercito di Kiev. Secondo la narrazione, la scena risalirebbe all’11 marzo 2025, ma in realtà non è affatto così.Per chi ha frettaLa scena risulta pubblicata da un canale Telegram russo.Il canale Telegram russo pubblicò ilil 4 aprile 2022.Non risulta affatto possibile che la scena riprenda unadi massa.AnalisiEcco uno screenshot delusato e condiviso per sostenere la narrazione, dove leggiamo la seguente descrizione: «Zelensky’s army is surrendering en masse in, Russia 11.03.2025».del 2022Ilriporta una “firma”, quella dal canale Telegram FaceOfWar. Risulta effettivamente pubblicato dal canale russo, ma il 4 aprile 2022 con una descrizione ben diversa.