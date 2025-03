Notizieaudaci.it - Il dj Francesco Milazzo muore in consolle durante una festa in agriturismo a Carini

Il 53enneè morto domenica 23 marzo mentre si trovava allain un, in provincia di Palermo. Il dj è stato stroncato da un malore improvviso mentre stava animando una serata danzante al Villaggio gastronomico. Il 53enne Cicciostroncato da un malore improvvisoSono intervenuti i sanitari del 118, ma per Ciccionon c’è stato nulla da fare. Di professione amministratore di condominio, coltivava però una forte passione per il mondo della radio, frequentando gli studi palermitani. Poche ore prima di sentirsi male aveva pubblicato un post in cui invitava amici e conoscenti a partecipare all’evento all’di. Sui social numerosi i messaggi di cordoglio per ‘Ciccio’, come veniva chiamato da tutti il dj. Il collega Tony Tutone l’ha visto spegnersi davanti ai suoi occhiuna serata che doveva essere all’insegna dell’allegria e della buona musica.