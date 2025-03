Thesocialpost.it - Il dj Francesco Milazzo morto mentre suona nel locale: malore in consolle

Si è spentofaceva ciò che amava di più., 53 anni, èil 23 marzoanimava una serata di festa al villaggio gastronomico di Carini, vicino Palermo. A stroncarlo sarebbe stato unimprovviso, forse un infarto. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.Leggi anche:Adam Sky: il dj è scomparso a seguito di un tragico incidenteUna vita tra musica e amministrazionePer tutti era semplicemente “Ciccio”, il dj e animatore che faceva ballare intere serate nei locali della zona. La musica e la radio erano la sua passione più grande, che aveva trasformato in un secondo lavoro. Durante la settimana, invece, si occupava di amministrazione condominiale, ma nel tempo libero si dedicava completamente alla sua vocazione artistica, animando serate danzanti e balli di gruppo.