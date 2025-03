Ilfattoquotidiano.it - Il concetto di “sport inclusivo” trova nel carcere il suo laboratorio

di Marco Pozzi“Il tempo è denaro” e forse in nessun luogo come inil detto ha fondamento e dimostrazione.Divenuto valore di riferimento nella rivoluzione industriale, il tempo è la moneta nel modello di penitenziario del XIX secolo: nella società il tempo è una risorsa, il tempo dà denaro; lo si misura e condivide con gli orologi da tasca, per chi se può permettere, oppure con gli orologi pubblici sui campanili. Nei penitenziari si sviluppa una contabilità del tempo, che assegna anni, mesi e giorni di reclusione in conseguenza del reato compiuto, secondo tabelle oggettive e razionali che translitterano l’alfabeto dell’agire umano nell’alfabeto dei numeri.Dentro l’ansia di riempire il tempo nella letteratura dell’epoca emerge la parola ‘spleen’. La noia. Per ogni essere umano è esigenza cocente dare un senso al proprio esistere nel mondo, ma soprattutto lo è per chi deve occupare il tempo assegnato dalla sentenza del giudice.