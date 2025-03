Quotidiano.net - Il commercio al tempo dei dazi Usa: "Ma l’export crescerà"

Leggi su Quotidiano.net

decisi dagli Stati Uniti di Trump potrebbero avere un impatto, in Italia, su settori come "l’automotive o quello degli articoli di lusso, sull’alta gamma". Il, però, "continuerà a crescere" anche nei prossimi anni, e "le aziende si stanno preparando a diverse situazioni e scenari per sostenere i loro flussi". Una situazione fotografata da Mike Parra (nella foto), ceo di Dhl Express Europe, che ha partecipato alla presentazione dell’Atlante del2025 realizzato per Dhl dai ricercatori della Nyu Stern School of Business. Sono previsti aumenti da qui al 2029, sui valori dell’import-export, anche per l’Italia, che è però di fronte alle incognite legate aiUsa. I macchinari industriali figurano infatti al primo posto nella top five dei prodotti italiani esportati, occupando il 19% del totale, con destinazione principale gli Stati Uniti e una crescita del 6.