Il co-regista di No other land Hamdan Ballal ferito e arrestato in Cisgiordania

Ilpalestinese, uno dei quattro autori del documentario premio Oscar “No“, è rimastoed è statonel corso di un assalto di decine di coloni israeliani al villaggio di Susya, nellameridionale. I coloni hanno lanciato pietre contro residenti, auto e case. Yuval Abraham, un altro dei registi di “No”, ha scritto su X cheè stato “linciato” e ha ferite alla testa e allo stomaco, aggiungendo che non è chiaro dove si trovi o se stia ricevendo cure mediche.Secondo gli attivisti del Center for Jewish Nonviolence,è stato colpito alla testa durante gli scontri e, mentre veniva medicato in ambulanza, è stato fatto scendere edai soldati israeliani insieme a un altro uomo, sempre palestinese. “Non sappiamo dove si trovie perché è stato portato via bendato”, ha detto il 28enne Josh Kimelman, che era presente sul posto.