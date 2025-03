Lanazione.it - Il Castelfiorentino fa suo il derby: Pareggi affonda il Montelupo allo scadere

United 1UNITED: Pulidori, Guasti, Sebastiano, Chiti, Mancini, Pisaneschi, Bianchi (65’ Locci), Bagnoli, Fontanelli (92’ Maltinti),, Leoncini. All. Bartalucci.: Lensi, Pucci (91’ Marrazzo), Cupo, Tremolanti, Corsinovi (91’ Ferrmaca), Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (69’ Torrente), Ndaw, Cintelli. All. Lucchesi. Arbitro: Iacobellis di Pisa. Rete: 90’. Note: espulso Ndaw (M) al 75’ per fdi reazione.– Poche emozioni al Neri con iltrache si decide proprioin favore dei locali. Gli ospiti si presentano in campo con il sogno ancora vivo dei play-off, mentre i giblu valdelsani vogliono conquistare gli ultimi punti necessari a blindare la salvezza.