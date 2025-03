Ilnapolista.it - Il calcio è una cosa seria, ma ora è vittima della narrazione degli eccessi (El Paìs)

“Prendiamo iltroppo sul serio?” si chiede Lucia Taboada sul. “Dovremmo forse mettere in discussione una passione che spinge i fanatici (io) a smettere di parlare con i propri amici durante un pasto, una passione che genera discussioni, frustrazioni e persino un aumento delle registrazioni all’anagrafe di bambini di nome Thiago, Keylor o Kylian? Dovremmo almeno prendere in considerazione la possibilità che ilsia solo un gioco e nient’altro che un gioco?”. Si risponde anche, l’editorialista del giornale spagnolo.Scrive che “certamente no, perché non lo è. Ci sono settimane terribili in cui entrare nello stadio diventa una rivelazione, simile all’arrivo alla cattedrale di Santiago dopo un cammino di penitenza. Ilnon può essere solo un gioco perché è un balsamo, è una stanza di psicologia comunitaria.