Il calcio con troppi passaggi sta cominciando ad annoiare

“Fernandez sa che se non passa indietro, lo sostituisco; se il portiere gioca lungo, lo sostituisco”. Con queste parole Enzo Maresca ha risposto in conferenza stampa, dopo la gara vinta 1-0 dal suo Chelsea sul derelitto Leicester di Ruud van Nistelrooy, a chi gli chiedeva lumi in merito ai mugugni del pubblico a seguito di una palla giocata indietro (quando invece c’era la possibilità di muoverla in avanti) dal centrocampista argentino Enzo Fernández. Eh già perché, nonostante i buoni risultati fin qui ottenuti (Maresca ha preso un Chelsea reduce da una stagione, la scorsa, a dir poco caotica e lo ha messo in corsa per una inattesa qualificazione alla prossima Champions League) il tecnico italiano viene accusato di boring-ball, cioè in sostanza di praticare unnoioso. Una critica mossa molte volte anche nei confronti di altri allenatori.