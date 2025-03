Ilgiorno.it - Il bilancio invernale. Il meteo frena Bormio. Milano rallenta un po’: "Non è un dramma"

Leggi su Ilgiorno.it

"La stagionedobbiamo dividerla in due: fino alle vacanze di Natale e buona parte di gennaio le cose sono andate bene – spiega il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano –. La Valtellina ha registrato ottimi risultati con sold-out a Capodanno, ma i turisti hanno premiato anche il lago di Como, almeno per quelle strutture che hanno deciso di rimanere aperte. Per quanto riguarda le città invece direi che ci sono state luci e ombre". Dopo un 2024 da incorniciare con 19 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze in Lombardia negli ultimi mesi dell’anno si è assistito a una fase di assestamento. "Abbiamo avuto una crescita più moderata, a febbraio e marzo nelle città abbiamo una leggera flessione degli arrivi, ma non lo leggo per forza negativamente specie se si allarga lo sguardo alla stagione estiva.