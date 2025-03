Liberoquotidiano.it - Il benessere e la longevità delle acque Fiuggi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palazzoè unadestinazioni wellness più esclusive al mondo, un luogo che unisce storia, architettura ein un contesto naturale straordinario. Situato a 700 metri sul livello del mare e circondato da otto ettari di parco secolare, il palazzo sorge in un ambiente caratterizzato da un microclima unico, complice ideale per un processo di ringiovanimento a 360°. L'edificio, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il suo pregio architettonico in stile Liberty, è stato riportato al suo splendore originale grazie a un attento restauro che ha valorizzato marmi di Carrara, parquet storici, affreschi del 1913 e lampadari di Murano. Le sue 102 camere e suite offrono viste mozzafiato su‘vecchia' e sul verde circostante. Il cuore di Palazzoè la Wellness & Medical Spa, un'area di 6.