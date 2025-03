Gqitalia.it - Il bello del fitness funzionale è la possibilità di renderlo specifico per il tuo stile di vita e il luogo dove vivi

Perché l'allenamentoè oggi così di moda? Avere dei grandi obiettivi ci dà tanta carica e voglia di allenarci: sia che si tratti di mettere su muscoli in vista dell'estate sia di allenarsi per la prima mezza maratona. Nel grande ordine delle cose però questi momenti fondamentali rappresentano solo una piccola parte delle normali attività e dei movimenti quotidiani per cui utilizziamo il nostro corpo.Non ti sto suggerendo di smettere di allenarti per questioni estetiche o agonistiche (siamo pur sempre su GQ.) Vale però la pena considerare come, nelladi tutti i giorni, i tuoi esercizi potrebbero darti di più. Sto parlando del fatto di rendere piùil tuo allenamento.«Ilnon è altro che la capacità di svolgere le attività dellaquotidiana», spiega David Goldman, nutrizionista sportivo e fisiologo dell'esercizio.