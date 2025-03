Il bambino di cristallo, film con Zachary Levi padre attento

Leggi su Panorama.it

Dai produttori di Wonder, il lungometraggio di successo del 2017 con protagonista un undicenne con grave malformazione cranio-facciale, un altrosu un bimbetto speciale. Dal 27 marzo al cinema distribuito da Notorious Pictures, Ildiè la storia di Austin LeRette, un ragazzino affetto da autismo e da una rara malattia delle ossa che lo rende fragile come un. Tratto dal libro The unbreakable boy di Scott LeRette,di Austin, scritto insieme a Susy Flory, Ildiè unbiografico di formazione. Lo dirige Joe Gunn, già regista di un’altra storia vera di amore e malattia, Il miracolo di Sharon (2024) con Hilary Swank., il supereroe Shazam del DC Extended Universe, interpreta proprio Scott LeRette, un papà protettivo e premuroso, in affanno.