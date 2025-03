Amica.it - Il 25 marzo è il Dantedì. Cioè la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Ecco perché si celebra e cosa si fa per festeggiarla

Il 25è il: in Italia si festeggia il più grande di tutti. Il Sommo, appunto. Maproprio in questa data? E chesi intende per? Chi ha inventato questa ricorrenza e da quanti anni si festeggia? Cominciamo col dire che laè stata istituita dal Ministero della Cultura nel 2020 nella data ritenuta dagli studiosi l’inizio del mitico viaggio nella Selva Oscura.Il padre della nostra lingua e della Letteratura ha infestato i nostri incubi o deliziato i nostri sogni di studenti. Ma è indubbio che tutti abbiamo nelle orecchie le sue terzine, le sue metafore e la sua Divina Commedia. Molte sono entrate nel linguaggio comune e le utilizziamo magari senza neanche saperlo.esiste ilNata nel 2020 in preparazione alle commemorazioni per i 700 anni della morte di, avvenuta il 14 settembre 1321, ilè ormai entrato a far parte del nostro patrimonio comune.