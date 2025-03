Ilfattoquotidiano.it - Il 15enne tedesco che ha sorpreso l’Italia: “Mi è bastato uno sguardo”. Quando un raccattapalle diventa eroe

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è stato Musiala e nemmeno Kleindienst: il migliore in campo di Germania-Italia ha 15 anni e fa il. “Al momento dell’angolo con Kimmich ci siamo scambiati uno. Gli ho tirato il pallone al volo, e ha battuto rapidamente. Mia madre mi ha scritto: ‘Sei in TV!’ Ero scioccato”, ha dichiarato alla Bild. Nella gara di ritorno valida per i quarti di finale di Nations League (terminata 3-3, 5-4 totale in favore dei tedeschi), il giovanissimo ball boy del Westfalenstadion ha vissuto una notte dastando semplicemente a bordo campo e servendo con astuzia e prontezza il pallone per il calcio d’angolo che ha portato al momentaneo 2-0 per i padroni di casa. Per una notte l’idolo dei tifosi non indossa i parastinchi e le scarpe con i tacchetti ma solo una pettorina. Così Noel Urbaniak ha colto di sorpresa Donnarumma e l’intera difesa italiana.