Liberoquotidiano.it - Igp e Dop sotto schiaffo, è caos: tutti contro tutti, cosa cambia su carne e verdure italiane

Aria pesante per le indicazioni geografiche. Se si escludono i big del settore, su Dop e Igp sono in corso confronti serrati fra chi ne vorrebbe preservare rigorosamente la storicità e chi è propenso ad allargare le maglie regolamentari, se non addirittura a ignorarle. Non passa settimana senza leggere di uno ssu una delle tante indicazioni geografiche tricolori che sono ben 891, se si includono vini e liquori. Le ultime dispute ad occupare intere pagine nelle cronache locali riguardanosalada, olive ascolane, arrosticini e bergamotto. A conferma che dietro l'immagine patinata dei campioni del made in Italy a tavola si combatte una guerra nel piatto senza esclusione di colpi. La stessa guerra do cui parlano Gesmundo, Adinolfi e Weber nel libro “Il cibo a pezzi” (Bompiani). Un conflitto di cui pochi hanno coraggio di parlare.