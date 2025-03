Anteprima24.it - Ieri in Campania: dolore in Irpinia per l’ultimo viaggio di Paoletto

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 23 marzo 2025. Avellino – Una cerimonia partecipata e commossa, un corteo nutrito ha accompagnato Paolo Evangelista dalla sua abitazione alla Chiesa Maria SS. di Montevergine, dove si sono svolti i funerali.di, come lo chiamavano tutti, portato via alla vita a 60 anni dopo aver lottato contro un male incurabile che alla fine ha avuto la meglio come già aveva fatto con la sua amata moglie Lucia che ora ritroverà in Cielo. (LEGGI QUI)Benevento – Il centro storico di Benevento come un tableau vivant incantato, dove arte, cultura e mistero si mescolano in un’esperienza unica e coinvolgente. Tra rievocazioni storiche, spettacoli e antiche leggende, la città ha vissuto una serata all’insegna della magia e della tradizione.