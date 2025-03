Anteprima24.it - I vertici del Conapo Nazionale in visita al comando dei Vigili del Fuoco di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno 28 marzo 2025 alle ore 09:00 presso la palestra deldeldi, ci sarà un’ assemblea sindacale aperta a tutto il personale. Lo comunicano i due esponenti della Segreteria Provinciale Livio Cavuoto e Alfonso Cecere, rispettivamente Segretario e vice Segretario del.Il Segretario Marco Piergallini e la Segreteria Generale affronteranno vari temi come quelli che vanno dal nuovo contratto di lavoro 2022/2024 da poco sottoscritto, ai risarcimenti per i periodi precedenti all’ armonizzazione e al riordino delle carriere.Affronteranno anche un tema molto importante come quello delle cause di servizio e della tutela della salute dei lavoratori e tutti gli impegninel 2025.Non mancare all’ incontro con la Segreteria, palestraVV.