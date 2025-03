Bergamonews.it - I Vanarin presentano il loro nuovo disco “Hazy days” con un concerto al Daste

Bergamo. Venerdì 28 marzo alle 21Bergamo ospiterà il release party di “”, ilalbum dei, uscito per Dischi Sotterranei. Un live imperdibile, tra sonorità psych-pop e neo-soul, per immergersi nel mondo sonoro della band italo-inglese. A completare la serata, DJ LAADA con il suo dj set pre e aftershow.Isono David Paysden, Marco Sciacqua, Massimo Mantovani e Marco Brena. Con un sound che fonde brit-pop, r&b e neo-soul, la band ha sviluppato un’identità musicale unica e riconoscibile, portandola su prestigiosi palchi italiani e internazionali. Hanno suonato al fianco di artisti come Thurston Moore, Public Image Ltd e Battles, calcando i palchi di festival come MI AMI, Siren Festival e Radio Onda d’Urto in Italia, oltre a eventi internazionali come Zandari Fest e LUC Fest in Asia, insieme a band del calibro di Yellow Straps, The Rodeo, HYBS e Silica Gel.