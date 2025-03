Nerdpool.it - I Simpson svelano il primo sguardo alla première del 2025

si preparano a tornare per la seconda metà della stagione 36fine di questo mese, e ora i fan hanno potuto dare unall’episodio di anteprima di metà stagione. Ihanno subito molti cambiamenti di programma nell’ultimo anno, dato che la Fox continua a rimescolare il suo blocco di Animation Domination la domenica sera, e quest’anno ha visto alcuni dei più grandi cambiamenti tra I Griffin e I, dato che i due si sono scambiati di posto nelle ultime settimane. Ora Isi stanno finalmente preparando per il loro ritorno.Inon sono stati uno dei tanti programmi animati della Fox che hanno fatto il loro ritorno durante l’inizio della midseason di quest’anno, ed è stato poi rivelato che la serie sarebbe tornata molto più tardi, in primavera.