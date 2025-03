Ilrestodelcarlino.it - I resti della Croma di Falcone. Teca esposta in piazza Prampolini

Oggi nellequestura di Reggio si terrà l’evento del progetto ’Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone’, dal titolo ’Non ci avete fatto niente’. All’iniziativa sarà presente Tina Montinaro, vedova dell’agentepolizia di Stato Antonio Montinaro, che perse la vita nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 insieme al magistrato Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli altri uominiscorta Rocco Dicillo e Vito Schifani. Per tutta la giornata di ieri la’Quarto Savona Quindici’ contenente iFiatdel giudice, è statain. "Un monito per tutti", hanno detto i funzionaripolizia di Stato presenti, nel commentare l’importante iniziativa.