I piani di guerra inviati a un giornalista | la clamorosa ammissione Usa

La Casa Bianca ha confermato che undella rivista The Atlantic ha ricevuto per errore informazioni riservate suidi, a seguito di indiscrezioni trapelate sui media riguardo una conversazione confidenziale tra alti funzionari americani. Tra questi, il vicepresidente e il segretario alla Difesa, che avrebbero discusso i dettagli delle operazioni militari in una chat di gruppo su Signal.Ilin questione, Jeffrey Goldberg, caporedattore della rivista, ha ricevuto per errore irelativi all’attacco del 15 marzo contro i ribelli Houthi in Yemen.Brian Hughes, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha dichiarato che il numero del reporter è stato “incluso erroneamente in una chat di gruppo altamente riservata”. Hughes ha aggiunto che le autorità stanno indagando su come sia avvenuto questo errore.