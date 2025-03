Screenworld.it - I Peanuts: disegnare la vita con profonda leggerezza

Si può essere tanto pungenti anche quando si è così rotondi? Isono così: una contraddizione fumettistica. Un cortocircuito esistenziale in cui la forma suggerisce qualcosa, mentre la sostanza ti porta altrove. Bambini “innocenti” che ti spiegano la, ti prendono per mano e ti fanno riflettere su quello che siamo. Ovvero un meraviglioso concentrato di fragilità, speranze, ironia e delusioni. Insomma, pura filosofia a misura di bambino.Tutto gestito con una semplicità disarmante dalla matita del grande Charles M. Schulz. Un signore che nel 1950 ha deciso di ricordarci una cosa importante: le cose semplici non sono affatto facili. Perché dietro quel tratto semplice (quasi elementare) si nasconde una profondità abissale. Un concentrato di malinconia, sarcasmo e consapevolezza capace di attraversare il tempo senza perdere smalto.