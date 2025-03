Ilgiorno.it - I Patagarri e i 3 concerti di fila all’Alcatraz: “Milano accoglici come solo casa sa fare”

, 24 marzo 2025 – Domani, martedì 25 marzo 2025, Isaranno protagonisti sul palco dell’Alcatraz di, uno dei luoghi cult della musica dal vivo in città (e non). La band lanciata dall’ultima edizione di X Factor torna alla “base”, quelladove hanno mosso i primi passi musicalmente parlando.hanno raccontato alle audizioni per il noto talent show di Sky a convincerli ad avere le carte in regola per il programma tv sono state proprio le “nonnine” dei mercati rionali milanesi. Il percorso a X Factor 2024 Isono arrivati terzi nell’ultima stagione di X Factor: la scommessa vinta di Achille Lauro, che li ha portati ai Live credendo senza esitazione al talento del primo “quintetto jazz della storia del programma”. Nella finalissima di Napoli il gruppo ha incassato la medaglia di bronzo, alle spalle dei Les Votives e della vincitrice di quest’anno, Mimì Caruso.