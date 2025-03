Metropolitanmagazine.it - I jeans straight (preferiti da Selena Gomez) sono il modello perfetto per questa primavera 2025

Tra le tendenze denim della, tra volumi esagerati e silhouette a zampa d’elefante, c’è unche non ha bisogno di eccessi per imporsi: i. Un capo che resiste alle mode e rimane sempre un punto di riferimento per chi ama uno stile semplice ma d’effetto. Elo ha portato a un livello successivo, in uno degli outfit sfoggiati nel weekend, in occasione dell’uscita del suo nuovo album con Benny Blanco, I said i love you first.Ilsarà sempre ilche continuerà a conquistare tuttiha recentemente dimostrato quanto possano essere versatili, indossandoli con décolleté in raso marrone, un top trasparente e un piumino dall’allure contemporanea. Un look che dimostra come un semplice paio dipossa trasformarsi nel fulcro di un outfit sofisticato e moderno.