I giovani e l’Europa lontana Bonafè | Vanno avvicinati

Si parlerà di Europa oggi all’Itis Galileo Galilei con la deputata alla Camera del Partito Democratico Simona, per tanti anni parlamentare europea. Onorevole, di cosa parlerà ai ragazzi? "Spiegherò perché sono nate le istituzioni europee. Tutto il percorso fatto per arrivarvi, partendo dalla Comunità economica del carbone e dell’acciaio e da lì poi tutto il percorso fino all’Ue, così come la viviamo oggi". Europa, oggi più che mai, un tema caldo. "Parlerò anche dei prossimi step che dovremo affrontare perché, come ci ricordano i padri fondatori,è un progetto in itinere, non è un progetto finito. Utilizzerò dei video, alcuni delle teche Rai altri del Parlamento europeo, per spiegare come funzionano le istituzioni europee, in particolar modo l’istituzione di cui ho fatto parte, il Parlamento, e quindi come funziona il procedimento legislativo, alla luce delle modifiche dei trattati.