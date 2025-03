Ilfattoquotidiano.it - “I gatti di Fiumicino muoiono di fame e di sete, se si avvicinano agli aerei in cerca di cibo rischiano di essere travolti”: la battaglia degli animalisti per salvarli

Gli 80dell’aeroporto dila vita ogni giorno., incidenti. Da settimane le associazioni animaliste chiedono il loro recupero e il trasferimento nel parco Leonardo, ma tutto è bloccato. Aeroporti di Roma (Adr), Asl e Comune dinon hanno ancora dato le autorizzazioni necessarie. Nel frattempo, gli animali si spingono sempre più vicinondonelle stive.Il 30 gennaio Adr ha firmato una direttiva che vieta di dare acqua eainella zona rossa e in pista, ma le associazioni denunciano: “Questa misura sta mettendo a grave rischio la sopravvivenzaanimali, in particolare dei cuccioli, deianziani e delle femmine in gravidanza”. I volontari chiedono di poter recuperare gli esemplari più fragili, ma l’accesso gli è negato.