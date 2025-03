Iodonna.it - I filler sono sempre più richiesti: già dai 30 anni possono essere un aiuto per prevenire l'invecchiamento e mantenere la pelle giovane

Migliorare il proprio aspetto armonizzando i tratti del viso, intervenendo su guance, zigomi o agendo sulle occhiaie con deiè diventato un beauty habit non solo per le persone più mature ma anche tra i giovani. Ma quando iconsigliati e qualii benefici in chiave di prevenzione dell’aging? Jamie Lee Curtis: «Istanno spazzando via generazioni di bellezza» X Leggi anche › Trattamenti estetici: quali saranno i trend per il 2025?: perché restano i trattamenti di medicina estetica più«Per avere un volto più armonioso, ia base di acido ialuronicoil trattamento più richiesto e versatile su zigomi, guance, occhiaie.