Panorama.it - I democratici Prodi e Bertinotti tirano libri e insulti alla destra

Leggi su Panorama.it

Dopo le intemperanze del Professore con la giornalista di Rete 4, l’ex presidente della Camera dice a La7: «Avrei lanciato un volume contro la Meloni quando ha parlato di Ventotene». Sinistra e grandi media? Muti.A sinistra sono talmenteda non sopportare alcuna domanda che non sia rigorosamente democratica. Ne ha dato prova il padre «nobile» dei compagni, Romano, il quale di fronte a una giornalista di Quarta repubblica che gli chiedeva un parere su alcuni passaggi del famoso Manifesto di Ventotene, prima ha reagito stizzito e poi ha preso per i capelli la collega. Lavinia Orefici dice di essere rimasta scioccata, non soltanto per il gesto, ma anche per le parole «inaccettabili, inappropriate e paternalistiche». Perché non si può fare una domanda semplice a un leader politico su un argomento all’ordine del giorno, senza sentirsi trattare a male parole e addirittura strattonare? L’inviata di Nicola Porro non ha fatto altro che il proprio mestiere, ovvero chiedere se l’ex presidente del Consiglio e della Ue condividesse i passaggi in cui nel manifesto di Spinelli, Rossi e Colorni si parla di rivoluzione socialista, di esproprio della proprietà privata, di governo delle élite e pure di una violenza necessaria.