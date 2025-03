Gamberorosso.it - "I dazi di Trump sono inaccettabili. L'Europa può contrastarli". La difesa del presidente Sergio Mattarella

«I mercati aperti rispondono alla nostra esigenza di pace. È dunque indispensabile dire e ribadire che icreano ostacoli alla libertà di commercio, alterano il mercato e penalizzano prodotti di qualità a favore di quelli di minore qualità. Questo per noi è una cosa inaccettabile ma dovrebbe esserlo per tutti i paesi del mondo».Dall’evento Agricoltura è (voluto dal ministro Francesco Lollobrigida), inaugurato oggi a Piazza della Repubblica di Roma, ildella Repubblicaè intervenuto sulla guerra commerciale trae Stati Uniti, ricordando che ricorrere alle tariffe protezionistiche non conviene a nessuno. «L’Organizzazione mondiale del Commercio è nata per favorire un corretto commercio mondiale e con regole leali. La risposta nonma il rispetto delle regole che già esistono.