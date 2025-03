Quotidiano.net - I consulenti finanziari raccolgono la sfida dell’IA

GESTISCONO più di 900 miliardi di euro dei risparmi degli italiani e oggi stanno affrontando una: quella dei cambiamenti generati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Stiamo parlando delle reti di, che in Italia hanno conquistato sempre più quote di mercato negli ultimi anni, sottraendole alle banche tradizionali. L’IA sta trasformando profondamente molti settori produttivi, sostituendo anche il lavoro intellettuale dell’uomo, non solo quello fisico. Sarà lo stesso anche per la consulenzaa? Nell’ultima fiera del settore,a25, che si tiene ogni anno a Roma nel mese di marzo, il sentiment degli operatori era improntato all’ottimismo. È difficile che i professionisti in carne e ossa vengano sostituiti dalle macchine e dagli algoritmi, visto che il mestiere del consulente si basa soprattutto sulle relazioni umane e sulla fiducia dei clienti, ancor prima che sulle competenze tecniche nella gestione dei loro portafogli.