Biccy.it - I cinque conduttori chiamati da Mediaset per cercare un nuovo De Martino

Il boom di Stefano Defra Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile ha fatto suonare molteplici campanelli d’allarme in quel di. In queste settimane, infatti, l’azienda sta valutando un po’ digiovani a cui affidare l’ipotetico slot orario lasciato da Striscia la Notizia. Come ha scritto oggi Davide Maggio: “Che aci siano tutte le intenzioni di metter mano all’access prime time di Canale 5 è cosa nota”. E sono altrettanto noti anche i nomi scelti daper essere provinati.Igiovanidaper trovare un loro DeA tutti è stato chiesto di condurre una puntata pilota de La Ruota della Fortuna, non perché debbano davvero prendere il posto di Gerry Scotti alla guida del quiz (che rimane saldamente nelle sue mani), ma semplicemente perché quello era l’unico studio già attrezzato e libero per delle prove.