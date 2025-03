Ilgiorno.it - I camini green made in Brianza che scaldano il mondo

Carate(Monza e), 24 marzo 2025 – Ielettrici senza canna fumaria stanno ridefinendo il concetto di fuoco domestico. Un tempo considerati, solo da una minoranza, un’alternativa ai modelli tradizionali, oggi sono un elemento chiave nell’interior design, capaci di coniugare estetica, praticità e sostenibilità. Sempre più progettisti e architetti scelgono queste soluzioni per la loro versatilità: possono essere inseriti in mobili su misura, nelle nicchie in cartongesso o diventare un punto focale scenografico della stanza, senza la necessità di opere murarie invasive. Il mercato sta crescendo molto “negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento radicale nella percezione del camino. La nostra domanda di caminetti senza canna fumaria è in crescita costante, a doppia cifra, e l’80% deiche vendiamo oggi è elettrico” spiega Luca Milani, Direttore Commerciale di maisonFire.