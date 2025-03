Ilfattoquotidiano.it - I 60mila nuovi posti letto negli studentati entro il 2026? “Così l’Italia fallirà l’obiettivo del Pnrr”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era stato presentato fin dall’inizio come un traguardo “ambizioso”, ma ora è chiaro che si tratta di un obiettivo irraggiungibile. Deida crearegiugnoitaliani, come prevede la Missione 4 del, soltanto 11.623 sono stati già approvati. Il numero è calcolato nel report È tutto sbagliato dell’Unione degli studenti universitari (Udu) che sottolinea anche come la maggior parte delle unità si trovi in strutture già esistenti (solo 2.959 sono stati costruiti ex novo) e gestite da privati. Udu considera i dati pubblicati ad oggi con decreti ministeriali, mentre – rispondono dal governo – il numero reale sarebbe più elevato: 22.200 al 26 febbraio secondo quanto dichiarato dal ministro per gli Affari europei, ile le Politiche di coesione, Tommaso Foti in un question time alla Camera.