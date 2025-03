“Ho ustionato i miei figli con la crema sbiancante” | una mamma racconta un pericoloso fenomeno in Nigeria

Leggi su Fanpage.it

La pratica nota come 'bleaching' è diffusa nel mondo per motivi estetici, anche se spesso ha radici culturali. Inle donne applicano su se stesse e suiprodotti sbiancanti più che in qualsiasi altro Paese africano. Spesso con gravi danni per la salute. Nel 2023 l'Agenzia locale per il controllo dei farmaci ha dichiarato lo stato di emergenza. Il reportage della Bbc.