Liberoquotidiano.it - "Ho denunciato Luciana Littizzetto": la bomba dopo Che tempo che fa, cosa è successo

ancora nei guai per le sue critiche ai militari italiani nel corso di una puntata di Cheche fa di due settimane fa: "Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cag*** a combattere", aveva tuonato nello studio di Fazio. E ora il tenente dell'esercito Pasquale Trabucco, che ricopre il ruolo di Presidente del Comitato per il 4 Novembre, ha deciso di agire presentando una denuncia presso il Tribunale di Milano contro la nota comica. La frase incriminata è stata pronunciata nel corso della puntata del 9 marzo 2025 di CheChe Fa, programma condotto da Fabio Fazio. "Ho scelto di procedere con questa azione legale – ha dichiarato il Tenente Trabucco – perché ritengo che ci siano valori intoccabili, come l'onore dei nostri militari. In qualità di Comitato per il ripristino della Festività del 4 Novembre, ho considerato questa denuncia un gesto simbolico fondamentale per rendere omaggio ai nostri caduti.