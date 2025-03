Liberoquotidiano.it - "Ho così tante cose da dire": il video di Chiara Ferragni è una bomba, ecco chi trema

“Hodae, prima o poi, in qualche modo le dirò”:lo ha detto in unsu TikTok, incuriosendo tutti i suoi fan. Secondo alcuni, non è escluso un riferimento alla sua precedente relazione con Fedez. Poi, dopo aver espresso questo pensiero, l'imprenditrice digitale ha voluto offrire ai follower un “piccolo consiglio non richiesto” su come affrontare periodi di grande difficoltà. “Quando la vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli, la cosa che più mi ha aiutato, quando non sapevo neanche da dove partire, è stato partire da me stessa”, ha spiegato l'influencer, sottolineando l'importanza di ritrovare un equilibrio interiore attraverso piccoli gesti quotidiani. In ogni caso, al di là delle interpretazioni su eventuali riferimenti al suo matrimonio finito, al centro del suo messaggio c'è l'invito a prendersi cura di sé nei momenti più critici.