Inter-news.it - Highlights Serie A Femminile | Fiorentina-Inter Women 1-0: ex in gol

Leggi su Inter-news.it

, terza partita della poule scudetto di, è finita 1-0 a favore delle ragazze viola. Decide la partita la rete della ex Bonfantini. Di seguito il video con glidella partita che si è giocata a Bagno a Ripoli.ALTRO KO – L’, dopo il solo punto raccolto nelle prime due partite contro Roma e Milan, si presenta al Viola Park contro lacon l’obiettivo di centrare i primi tre punti di questa poule scudetto. Le nerazzurre dominano il primo tempo, nonostante il risultato si mantenga sullo 0-0. E allo stesso rischiano la clamorosa beffa nel finale di tempo, ma Runarsdottir è prodigiosa (clicca qui per scoprire quello che è successo nel primo tempo). Ma la ripresa dell’si apre in modo disastroso: passano due minuti e l’ex Agnese Bonfantini trova il gol che sblocca la partita a Bagno a Ripoli.