Herbert Ballerina chi è la fidanzata Lucia Di Franco e cosa fa nella vita?

Ladisi chiamaDi, non è una persona molto nota tra il grande pubblico, eppuresi è costruita una sua carriera nel piccolo schermo. Agrigentina di nascita, si è trasferita nel nord Italia per rincorrere la sua passione. Ha studiato recitazione a Milano, prendendo parte a corsi di formazione intensivi e workshop pratici che l’hanno aiutata ad affinare la tecnica.Chi è laDifaDiha completato gli studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, debuttando a teatro undici anni fa, con lo spettacolo diretto dal regista De Pascalis intitolato Sei personaggi in cerca d’autore. Ha preso poi parte al film Quel bravo ragazzo di Enrico Lando, recitando anche al fianco del compagno in diversi lungometraggi.