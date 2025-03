Tvpertutti.it - Helena Prestes eliminata da Grande Fratello stasera? Anticipazioni semifinale

Leggi su Tvpertutti.it

Tutto è pronto per ladel, lunedì 24 marzo 2025. Si preannuncia una puntata particolarmente intensa e carica di emozioni variegate, visto che al televoto vi è. La modella brasiliana dovrà vedersela contro Giglio e Chiara Cainelli. Nonostante i sondaggi sembrino andare in un'unica direzione, molti utenti sui social hanno dichiarato che non bisogna fidarsi dei bookmakers visto che il televoto sembra essere truccato dai fandom, tra VPN e bot.da GF? La previsione di Lorenzo SpolveratoLe votazioni stanno diventando sempre più un terreno minato. Luca e Chiara sono convinti chearriverà in finale, ma non tutti la pensano allo stesso modo. Lorenzo Spolverato, al centro di una nuova polemica con Shaila e noto per aver spesso anticipato correttamente gli esiti delle votazioni, ha una visione diversa: secondo lui, sarà proprio la fidanzata di Javier Martinez ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.